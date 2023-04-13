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Ayakkabıcı Esnafı Geçici İş Yerlerine Kavuştu

Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafına yönelik oluşturulan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimi programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizi hep birlikte imar edeceğiz. Devlet millet iş birliğiyle bu zor günleri aşacağız” dedi.

Ayakkabıcı Esnafı Geçici İş Yerlerine Kavuştu

Ayakkabıcı Esnafı Geçici İş Yerlerine Kavuştu

Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafına yönelik oluşturulan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimi programına katılan Başkan Güngör, “Şehrimizi hep birlikte imar edeceğiz. Devlet millet iş birliğiyle bu zor günleri aşacağız” dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren ve depremde iş yeri yıkılan veya hasar alan ayakkabıcı esnafına yönelik oluşturulan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimi programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimiyle esnaflar Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı. Kura çekimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AFAD’ımızın öncülüğünde ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimizin de destekleriyle şehrimizde geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şehrimizin birçok yerinde geçici çarşılarımız faaliyetlerine başladı, bir kısmının kurulumu da devam ediyor” diye konuştu.

Zor Günleri Birlikte Aşacağız

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Bugün de Kapalı Çarşı’mızda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafımızla bir araya geldik. Kapalı Çarşımızın karşısında oluşturduğumuz geçici iş yerlerinin tahsisi için kura çekimi gerçekleştirdik. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Kalıcı iş yerlerimiz de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Şehrimizi hep birlikte imar edeceğiz. Devlet millet iş birliğiyle bu zor günleri aşacağız” cümlelerini kaydetti.

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Ayakkabıcı Esnafı Geçici İş Yerlerine Kavuştu
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