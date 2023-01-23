Ayasofya Baş İmamı Ay, üç ayları anlatacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, 25 Ocak Çarşamba günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Yazar Saadettin Acar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Ay; üç ayların manevi iklimi, ibadetlerin insan hayatına tesiri, kulluk vazifesi, sünnet-i seniyye gibi pek çok konuyu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konferansa tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.