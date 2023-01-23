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Ayasofya Baş İmamı Ay, üç ayları anlatacak!

Büyükşehir Belediyesi, 25 Ocak Çarşamba günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenleyecek.

Ayasofya Baş İmamı Ay, üç ayları anlatacak!

Ayasofya Baş İmamı Ay, üç ayları anlatacak!

Büyükşehir Belediyesi, 25 Ocak Çarşamba günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenleyecek.

23 Ocak 2023 Pazartesi 14:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, 25 Ocak Çarşamba günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Yazar Saadettin Acar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Ay; üç ayların manevi iklimi, ibadetlerin insan hayatına tesiri, kulluk vazifesi, sünnet-i seniyye gibi pek çok konuyu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, konferansa tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Ayasofya Baş İmamı Ayüç Ayları Anlatacak!
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