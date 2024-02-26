Aydoğar’dan Net İfade, “Artık Ceketi Koydum Kazandım’ Yok

31 Mart Mahalli İdare seçim çalışmalarını Türkoğlu’ndasürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, gittikleri her bölgede hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi gördüklerini, parti olarak adil hizmetlerle bu teveccühe layık olacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Türkoğlu ilçesine çıkarma yaptı. Şekeroba ve Beyoğlu Mahallerini de kapsayan gezi, Türkoğlu merkezindeki esnaf ziyareti ile devam etti. Aydınkavak ile Avşarlı mahallelerinde de vatandaşlarla ile bir araya gelen Aydoğar, Türkoğlu’nun sorunlarının farkında olduklarını ifade etti. Aydoğar’a Türkoğlu programında Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca ve İlçe Yönetimi eşlik etti. Türkoğlu’nda vatandaşlara seslenen Aydoğar, Yeniden Refah Partisi olarak siyasete nezaket ve zarafet getirmek için yola çıktıklarını ifade etti. Kahramanmaraş’ta “Ceketimi koysam kazanırım” zihniyetinin artık son bulduğunu ifade eden Aydoğar, Ak Parti’nin belediye başkan adaylarına belediye hizmetlerini hükümet çalışmalarına bağladıkları için eleştirilerde bulundu. Orta hasarlı bina mağduru ve uygun olmayan alan mağduru vatandaşların sorunlarına da değinen Aydoğar, bu sorunlardan kurtulmak için uygun olmayan belediye başkanları yerine Yeniden Refah’a oy verilmesi gerektiğini belirtti.

HEPSİ BİZİM KARDEŞİMİZ, SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİDİYORUZ

Aydoğar, şunları kaydetti: “Türkiye’de siyaset bir çıkmaz içerisindeydi. Türkiye’de siyaset bir ötekileştirme içerisindeydi. Ya sağcıydın ya da solcuydun. Hep ötekileştirildi. Bugün Yeniden Refah Partisi olarak bizler bir yola çıktık. Dedik ki; “Siyasete nezaket getireceğiz. Siyasete zarafet getireceğiz. CHP’li kardeşimiz, MHP’li de kardeşimiz, AK Partili de kardeşimiz, İyi Partili de kardeşimiz, bizler savaşa değil, belediye seçimlerine gidiyoruz” dedik. Biz bu yola hizmet için çıktık, sevmek için çıktık, Allah rızası için çıktık. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi hizmet üretemeyenlerden kurtarıp Yeniden Refah Partisi’nin Millî Görüş’ün hizmet üreten adaylarıyla yola çıktık. Sizlerden bu çalışmalara destek ve gayret bekliyoruz.

ARTIK O CEKETİN DE O KOLTUĞUNDA, HAKKINI VERENLER VAR

Bizler 14 Mayıs’ta ilk seçim sınavımızı verdik. O gün göründü ki, tüm Türkiye’nin her yerinde Yeniden Refah geliyor. Türkiye’nin geleceği artık Yeniden Refah’ın bayrağı altında dalgalanacak. Yeniden Refah Partisi Türkoğlu’nda, Şekeroba’da, Beyoğlu’nda, Kılılı’da, Onikişubat’ta, Dulkadiroğlu’nda, Ekinözü’nde, Nurhak’ta ve Çağlayancerit’imizde, Pazarcık’ta, Andırın’da tüm Kahramanmaraş’ın il sınırlarında biz gösterdik ki artık Kahramanmaraş’ta “Ceket koydum, kazandım” yok. Artık o ceketin de o koltuğunda, hakkını verenler var. Artık atanan belediye başkan adayları yok. Artık tırnağıyla kazıyarak gelen belediye başkanları var. Artık Türkoğlu’nda 20 yıldan bu yana buraya hizmet etmiş, bugün Türkoğlu Belediyesi’nde sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir kardeşimiz var. Biz inanıyoruz ki, Mehmet Karaca Başkanımız, Türkoğlu’nda Belediye Başkanı olacaktır. Biz inanıyoruz ki onu aday olması için öne çıkaran Türkoğlu halkı, onu seçim günü makama çıkaracaktır. Bizleri destekleyeceklerdir.

HİÇ KİMSE YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ SAVUNMA SANAYİNİ SİZLERE GELİP DE NUTUK ATMASIN

31 Mart’ta bizler, yerel yönetimler seçimine gidiyoruz. Hiç kimse yerel seçimler öncesi savunma sanayini sizlere gelip de nutuk atmasın. Belediyedeki hizmet eksikliğini, devletimizin yapmış olduğu savunma sanayiyle savunup üstünü kapatmasın. Bizlerde savunma sanayindeki yapılan çalışmalardan, yapılan hizmetlerden gayet memnunuz. Biz evimizin önündeki tümseği soruyoruz. Belediye başkan adayları İHA yaptık diyor. Biz; kanalizasyonumuz tıkandı. Bunu ne yapacaksınız” diyoruz. “7 düvelle mücadele ediyoruz” diyorlar. Biz ne deniyoruz, siz ne diyorsunuz. Biz devletimizin her zaman yanındayız. Milletimizin her zaman yanındayız. Belediye hizmetleriyle devletin çalışmasını, hükümetin çalışmasını birbirine karıştırmayacağız. Savunma sanayini, yapamadığınız belediye hizmetlerini savunmak için kullanmayınız.

KAHRAMANMARAŞ 5’TEN BÜYÜKTÜR

Bizler yapılmayan hizmetleri yapmak için geldik. Eksik olanları tamamlamak için geldik. 5 madde sayacağım; 5 dakika düşüneceğiz, 5 yılımızı daha mahvetmeyeceğiz, biz gelirsek 5 bin sosyal konut yapacağız. Ey Hayrettin Güngör, 5 yıl Kahramanmaraş’ta görev yaptın, 5 yıl Kahramanmaraş’a vizyon katacak, 5 tane şehrin ekonomisine fayda sağlayacak proje söyle diyoruz. 5 yıl görev yaptın, 5 yılın sonunda şehrin ekonomisine, şehrin kültürüne bu şehrin vizyonuna yapmış olduğun 5 tane proje söyle diyoruz. Kahramanmaraş’ta 5 tane vekiliniz olabilir ama Kahramanmaraş 5’ten büyüktür. Herkes bu yola hizmet için çıkmış olabilir ama bu hizmeti yapmak için mangal gibi yürek lazım. Bu hizmeti yapmak için maya lazım. O da Milli Görüş Teşkilatlarında var. O da Mehmet Karaca Başkanımda var, bizlerde var. Biz sizlerden o mangalı aşa çevirmek için destek istiyoruz.

BÜTÜN SİYASİ KİMLİKLERDEN ÖTE KARDEŞ OLMAK İÇİN GELDİK

Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey, bizleri gönderirken şu tembihatta bulundu; “İlçelerinize gideceksiniz, illerinize gideceksiniz. Sokakta tekmelenen seyyar satıcıları sizlere emanet ediyorum. Akşam evine ekmek götüremeyen babaları sizlere emanet ediyorum. Sabah çocuklarına kahvaltılık malzeme koyamayan annelerimizi size emanet ediyorum. Ev kirasını ödeyemeyen kiracı kardeşlerimizi size emanet ediyorum. Evinin önündeki kaldırımı yaptırmak için torpil arayan hemşerilerimizi size emanet ediyorum. Rögarını, kanalizasyonunu bağlatamayan hemşerilerimizi, ruhsat alamayan hemşerilerimizi ve rögarlaşmış yapıda belediye yönettiğini zanneden idarecilerin karşısında dimdik durmayı sizlere emanet ediyorum” dediler ve bizleri gönderdiler. Biz de genel başkanımızın bu sözü üzerine Kahramanmaraş’ımıza geldik. Bütün vatandaşlarımızı sevmek için geldik. Bütün siyasi kimliklerden öte kardeş olmak için geldik. Hizmet etmek için geldik. Sizlerden bunun için destek istiyoruz.

UYGUN OLMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KURTULMAK İÇİN YENİDEN REFAH’A OY VERELİM

Ben Muhammed Aydoğar, 39 yaşındayım, makine mühendisiyim. Genel merkezimiz bir çalışma yürüttüler. Bir şehir düşünün uçağı inmez, bir şehir düşünün tren gelmez. Bir şehir düşünün ilçeleri şehir merkezine alışverişe gelmez, bir şehir düşünün köy garajı şehir merkezine yaklaştırılmaz. Bir şehir düşünün, belediye başkanı Şekeroba’ya gelmez, Beyoğlu’na gelmez. Bir şehir düşünün Büyükşehir Belediye Başkanı Türkoğlu’nda yolu bilmez. Şekeroba’da camiyi bilmez. Bir şehir düşünün, şehri idare edenler şehirdeki insanların karşısına bugün “Gerçek belediyecilik” diyerek çıkıyor. 31 Mart seçiminde Yeniden Refah Partisi’ni hem büyükşehirde hem de ilçe belediyelerinde gümbür gümbür getireceğiz ve diyeceğiz ki; “Size bu 1 Nisan şakası olsun” diyeceğiz. Kahramanmaraş’ımız da ve ilçelerinde orta hasarlı binalardan dolayı mağduriyetler var. Biz bunların problemlerini biliyoruz, gelir gelmez çözeceğiz. Uygun olmayan alanları biz çözeceğiz. Sadece bir şey istiyorum; Bu uygun olmayan alanları, orta hasarlı binaların problemlerini çözmek için uygun olmayan belediye başkanlarından kurtulup, Yeniden Refah Partisi’nin uygun olan belediye başkanlarına oy vermenizi istiyorum. Bize oy verin, biz orta hasarlıları da uygun olmayan alanları da evvel Allah’ın izniyle biz çözeriz.”