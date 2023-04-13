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Azerbaycan milletvekillerinden KSÜ’ye ziyaret!

Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) ziyaret etti.

Azerbaycan milletvekillerinden KSÜ’ye ziyaret!

Azerbaycan milletvekillerinden KSÜ’ye ziyaret!

Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) ziyaret etti.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:04

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete Yeni Azerbaycan Partisi(YAP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon BaşkanıMusa Kuliyev, YAP Milletvekilleri Reşat Mahmudov, Elman Nesirov, Fatma Yıldırım, YAPparti yetkilileriBahtiyar Nebiyev, Enver Haqverdiyev, Kahramanmaraş AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ahmet Toprak ile Mutlu Bolat katıldı.

Ziyaretin ardından Azerbaycan medya kuruluşlarına kısa bir demeç veren KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım şunları ifade etti: “6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden şehrimiz büyük ölçüde etkilendi.

Üniversite kampüsümüzde depremin ilk gününde yaklaşık 20.000 kişiyi misafir ettik.Şuanda da çadır kentlerde yaklaşık 15.000 kişiyi misafir ediyoruz. Yine Üniversite binalarımızın içerisinde depremzede ailelerimiz ikamet ediyor. Tüm misafirlerimiz için devletimiz her türlü desteğini sürdürüyor.

Bu zor süreçte yanımızda olan dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın,Yeni Azerbaycan Partisi sayın milletvekilleri de ziyaretimize geldiler. Sağ olsunlar her türlü desteği depremin ilk günlerinden itibaren vermekteler.

Azerbaycan ordusu da depremin ilk gününden itibaren ülkemizin yardımına koştu. Ülkemizin depremden etkilenen farklı kentlerinde ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma faaliyetlerinde büyük işler yaptılar. Çadır kentler kurdular.

Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar her zaman dediğimiz gibi bizler iki ayrı devlet olsak da tek bir milletiz, tek yüreğiz, hepsinden Allah razı olsun, teşekkür ederim.”

Yeni Azerbaycan Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Musa Kuliyev ise misafirperverliği için KSÜ heyetine teşekkür ederek Azerbaycan olarak dost ve kardeş ülke Türkiye ile her alanda işbirliği yapmaktan çok memnun olduklarını dile getirdi. Kuliyev Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve asrın felaketi olarak ifade edilen depremlerin yaralarını çok kısa sürede sarmasına destek vermekten ülke olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 13.04.2023 19:08
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Azerbaycan Milletvekillerinden KSÜ’ye Ziyaret!
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