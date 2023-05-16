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Aziz Kömürcü “Edelerin bileği bükülmez”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Aziz Kömürcü, “Yüksek katılım ile gerçekleştirdiğimiz seçim sürecinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak girdiğimiz seçimlerden kıymetli hemşehrilerimizin desteği ve ülküdaşlarımızın gece gündüz demeden fedakârca çalışması sonucunda alnımızın akıyla çıkmış bulunmaktayız.” Dedi.

Aziz Kömürcü “Edelerin bileği bükülmez”

Aziz Kömürcü “Edelerin bileği bükülmez”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Aziz Kömürcü, “Yüksek katılım ile gerçekleştirdiğimiz seçim sürecinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak girdiğimiz seçimlerden kıymetli hemşehrilerimizin desteği ve ülküdaşlarımızın gece gündüz demeden fedakârca çalışması sonucunda alnımızın akıyla çıkmış bulunmaktayız.” Dedi.

16 Mayıs 2023 Salı 19:56

Kömürcü seçimlerle ilgili şunları söyledi;

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendi, Kahramanmaraş milletvekili adayı olarak şahsımızı onurlandırmıştır. Bir ömür emrinde olduğumuz Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin bizi Kahramanmaraş milletvekili adayı yapması bir ömür taşıyacağımız şeref nişanesi olarak bizim için gurur kaynağı olacaktır.

Seçim sürecince Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi’mizin başarısı için gece gündüz demeden Kahramanmaraş’ı karış karış gezen Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarımıza, Ülkü Ocakları il ve ilçe başkanlarımıza ve verdikleri destekten dolayı Kahramanmaraş'ımızın değerli yurttaşlarına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Mücadelemizi Cumhur İttifakı için kıymetli büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleri ile Kahramanmaraş’ımızda alnımız açık bir şekilde verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi dedik.

Doğru bildiklerimizi Kahramanmaraş’ımızın yiğit ve fedakâr bozkurtları ile şehrimizi karış karış gezerek anlattık. Doğrulardan şaşmadık ve çok şükür yanılmadık.

Cumhurun Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin partisi Milliyetçi Hareket Partisi düsturu ile hareket ettik. Kahramanmaraş MHP il ve ilçe teşkilatlarımız ve Ülkü Ocakları’mızın fedakâr bozkurtları ile bölgemizde depremden etkilenen hemşehrilerimizin yaralarını sarmak için mücadele ettik. Yaraları beraber saracağız dedik.

Siyasetten ziyade büyük Türk milletinin her bir ferdinin bizim için kıymetli olduğu şiarıyla hareket ettik. Bunları MHP il ve ilçe teşkilatlarımız, Ülkü Ocakları’mız ve ülküdaşlarımız ile birlikte yapmaya çalıştık.

Bir kez daha yüksek sesle dile getirmeliyim ki Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatlarımıza, Kahramanmaraş il ve ilçe Ülkü Ocakları’mıza, MHP’nin yüksek bir oy alabilmesi için beraber ter döktüğümüz çok değerli vekil adayı arkadaşlarıma ve aynı zamanda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan davamıza gönül vermiş çok değerli ülküdaşlarıma teşekkür ederim.

Ne mutlu ki seçim sonuçları Milliyetçi Hareket Partisi’mize olan güveni gösterdi. Kahramanmaraş vatan evlatlarını meclise gönderdi. Şeref madalyası sana ne güzel yakışıyor “Kahramanların Diyarı.” Ne de güzel senin insanın. İyi ki varsın Kahramanmaraş’ım.

Şimdi sıra 2. turda.

Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için sandıklara dolup taşacağından hiç şüphem yoktur. Büyük Türk milleti ferah olsun. Bozkurtların ovası Kahramanmaraş’ın yiğit ve fedakâr bozkurtları yüce Türk milletinin refahı için çalışmaya devam ediyor.

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Aziz Kömürcü “Edelerin Bileği Bükülmez”
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