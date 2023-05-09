Aziz Kömürcü, ‘Şehri yeniden ayağa kaldıranları tarih unutmaz’

MHP’nin sıra dışı adayı Aziz Kömürcü Kahramanmaraş’ın tarihinde iz bırakan, şehrin kurulmasında ve kurtuluşunda büyük emekleri olan iki ismi kabri başında ziyaret ederek dua etti. Kahramanmaraş ve bölgesinde 185 yıl hüküm sürerek Türklüğü ve Müslümanlığı yayan Dulkadiroğlu Beyliğinin son Beyi Alaaddüvle Bozkurt Bey’i ve Türk’ün namusuna uzanan ele kurşunla karşılık vererek ülkenin kurtuluş fitilini ateşleyen Sütçü İmam’ı ziyaret eden MHP’li Aziz Kömürcüşehrini yeniden ayağa kaldıranları tarihin asla unutmayacağını söyledi.

ÜLKENİN KURTULUŞUNDA KİLİT ROL OYNADI

Sütçü İmam’ın ülkenin kurtulmasında kilit rol oynadığını dile getiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü’nün ilk durağı Sütçü İmam’ın Uzunoluk’ta bulunan kabri oldu. Kabri başında dua eden Kömürcü daha sonra Aladan’da bulunan Alaüddevle Bozkurt Bey’in türbesine geçti. Burada da dua eden MHP’li Aziz Kömürcü; “Sütçü İmam’ın kahramanlığını ülkemizde bilmeyen yoktur. 31 Ekim 1919’da ortada devlet, ordu yokken ilk kurşunu atarak kurtuluş fitilini ateşlemesi açısından o kurşunun çok büyük kıymeti var. Şehrimizden başlayan bu hareket kısa sürede tüm ülkeyi sararak ülkemizin kurtuluşuna moral kaynağı olmuştur.” Dedi.

ŞEHRİ İNŞA VE İHYA ETMİŞTİ

Kahramanmaraş’ta kurulan Dulkadiroğlu Beyliği’nin son beyi Alaüddevle Bozkurt Beyin Aladan’da bulunan türbesini de ziyaret eden MHP’li Aziz Kömürcü; “Alaüddevle Bozkurt bey 36 yıllık beylik yapmış, uygulamaya soktuğu kanuni düzenlemeler Kanuni Sultan Süleyman’a kadar ilham kaynağı olmuştur. Çevresinde adaletli ve hakkaniyetli yönetimiyle bilinen ‘devletlu’ ünvanını halkın verdiği Bozkurt Bey beyliği süresince en çok vakfiye kurup yardım yapan bir devlet adamıydı. Elbistan’a, Afşin’e sayısız eserler kazandıran Bozkurt Bey, Kahramanmaraş Merkezde de medrese, cami, çarşı, hamam ve mescitler yaparak şehrini yeniden imar etmiş ve ayağa kaldırmıştır.” Diye konuştu.

ŞEHRİN YAPISI TEK BAŞINA KAHRAMANLIK

İki ismin de şehrin tarihinde önemli yere sahip olduğunu da hatırlatan MHP’li Aziz Kömürcü, “Tarihi Kahramanlıklarla dolu şehrimiz; kendi kendini imar eden ve kendi kendini kurtaran yapıda olan bir şehirdir. 1500’lü yıllarda beyliğin merkezini Kahramanmaraş’a taşıyan Dulkadiroğlu beyliği tek başına şehri inşa ve ihya etmiştir. 1920’de İstiklal Madalyası ile sonuçlanan halk savunmasını yine tek başına vermiş ve dışardan yardım almadan şehri kurtararak yeniden inşa ve ihya etmeyi başarmıştır. Bizde 6 Şubat’ta büyük bir depremin yıktığı Kahramanmaraş’ı Cumhur ittifakı olarak yeniden inşa ve ihya edeceğiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız.” Dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü Kahramanmaraş’ın kurulmasında ve kurtuluşunda şehit olanlara ebediyete intikal etmiş gazilere rahmet diledi.