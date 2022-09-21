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Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor

Kahramanmaraş’ta gayrimenkul sektörüne hızlı giriş yapan Mehmet Bağcı, Avrupa standardını Kahramanmaraş’a taşıyacaklarını söyledi.

Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor

Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılıyor

Kahramanmaraş’ta gayrimenkul sektörüne hızlı giriş yapan Mehmet Bağcı, Avrupa standardını Kahramanmaraş’a taşıyacaklarını söyledi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde bulunan AKDO Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Bağcı Gayrimenkul Ofisi yöneticileri, açılış törenine davet çağrısında bulundu.

İlk olarak açıklama yapan Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Bağcı, “43 yıldır Almanya’da yaşadım. Şimdi memleketime döndüm. 1.5 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. Kahramanmaraş’ta spor salonum var. Gayrimenkul alanında eksiklik olduğu gördüm ve bu alanda da hizmet vermek istedim. Avrupa standardını Kahramanmaraş’a taşımak istiyorum. Kick Boks’da 17 yaşında Dünya birincisi oldum. Sporla gece gündüz uğraşsam yorulmam, çok seviyorum. Ülkemizi çok seviyorum, duam hep 52 yaşından sonra ülkeme dönerim diye. Rabbim duamı kabul etti. Ekonomik anlamda Almanya’da pek bir şey kalmadı. Millet çok güzel zannediyor ama orda kazanıp, burada harcasa güzel. Orada kazanıp orada harcarsan daha kötü. Artık bundan sonra memleketimize hizmet vereceğiz inşallah” dedi.

24 Eylül Cumartesi günü Onkişubat İlçesi Vadi Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi üzerinde yer alan Bağcı Gayrimenkul Ofisi açılışına davet eden Gayrimenkul Danışmanı Zübeyde Karakoyun ise, “Daha önce bu alanda vatandaşlarımıza hizmet ettik. Kahramanmaraş’ta bu alanda eksiklikleri gördük. Bu alanda güncel çalışmalarımızı yaptık. Gayrimenkul sektörüne ayrı bir pencere açacağımızı düşünüyorum. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Açılış sonrası sürprizlerimiz olacak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.09.2022 18:05
Anahtar Kelimeler:
Bağcı Gayrimenkul Ofisi Açılıyor
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