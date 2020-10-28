Bahtiyar Murat Aras, Kahramanmaraş halkının Mevlit kandilini kutladı

Aras mesajında şunları dile getirdi;

“Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Biz Peygamber Efendimize doğum günü hediyesi vermek istiyorsak bunun en güzel yolu, onun yüce ahlakını örnek alıp egemen kılmaktır. Onun söylediklerini yapmaktır, onun yaptığı gibi haksızlığa karşı mücadele etmektir. Müslim an’ın yalan söylemez, bunu hayatımıza düstur edinmeliyiz. Zulme karşı dik durmaktır.

Bugün emperyalist Fransa’nın Cumhurbaşkanı, ‘İslama yeniden bir şekil’ vereceğini söylüyor. Bu gün dünyanın en büyük sömürgecisi İslam’a akıl verir duruma geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Orta çağın karanlık dönemine bir nur gibi doğan İslam medeniyeti bugün bu eleştirilere neden maruz kalıyor? Peygamber Efendimizin hayatını, hayatını ve yaşantısını hayatımızdan çıkarttığımız için yaşanıyor.

Bugün on a yapılacak en güzel hediye onun ahlakını bu dünyada egemen kılmaktır. Bize getirdiği sünnetine uymaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle mevlit Kandilinin başta Kahramanmaraş halkı olmak üzere tüm İslam alemine barış, huruz ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.”