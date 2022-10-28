Bakan Karaismailoğlu İle Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’ndaki Süreçler Görüşüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak ve toplantılara katılmak için gittiği Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in de yer aldığı ziyaretlerde Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan ulaşım yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Ziyarette, Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçler de değerlendirildi.

“Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Kuzey Çevre Yolu’nda süreçlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettik. Şehrimizde hayata geçirilen ve planlanan ulaşım yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçleri değerlendirdik. İnşallah projenin nihayetlendirilmesiyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğümüz Kuzey Çevre Yolu’nda çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.