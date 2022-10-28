Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a Ziyaret
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a...
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 29 Ekim Cumhuriyet...
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en büyük emanetimiz ve mirasımızdır”
Sanko Rektörü Dağlı: “Cumhuriyetimiz, en...

Bakan Karaismailoğlu İle Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’ndaki Süreçler Görüşüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçleri değerlendirdik” dedi.

Bakan Karaismailoğlu İle Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’ndaki Süreçler Görüşüldü

Bakan Karaismailoğlu İle Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’ndaki Süreçler Görüşüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçleri değerlendirdik” dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 17:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak ve toplantılara katılmak için gittiği Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in de yer aldığı ziyaretlerde Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan ulaşım yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Ziyarette, Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçler de değerlendirildi.

“Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Kuzey Çevre Yolu’nda süreçlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettik. Şehrimizde hayata geçirilen ve planlanan ulaşım yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Çevre Yolu’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin süreçleri değerlendirdik. İnşallah projenin nihayetlendirilmesiyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğümüz Kuzey Çevre Yolu’nda çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 28.10.2022 17:11
Anahtar Kelimeler:
Bakan Karaismailoğlu İle Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’ndaki Süreçler Görüşüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
Başkan Güngör, “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”
Türkoğlu’nda ressamların Kahramanmaraş Sergisi Büyüledi!
Türkoğlu’nda ressamların Kahramanmaraş Sergisi Büyüledi!
Ali Öztunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ali Öztunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Göksun’da kare kare sonbahar
Göksun’da kare kare sonbahar
Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!
Başkan Çevik'ten 29 Ekim mesajı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber