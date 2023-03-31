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Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsünde çadır kenti ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsünde çadır kenti ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

31 Mart 2023 Cuma 15:27

Depremin ardından 53 günün geçtiğini, çok sıkıntılı ve acılı günlerin yaşandığını hatırlatan Karaismailoğlu “Dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık, onun sonucunda bu kadar kısa sürede bu kadar planlamayı yapıp, bu kadar altyapıyı yeniden inşa edip vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almamız, kalıcı konutların temelini hızlıca atıp çalışmaları hızla devam ettiriyor olmamız önemli. Deprem bölgelerinde 300 bin çalışma arkadaşımız yoğun bir mücadele veriyor. Millet devlet işbirliğiyle inşallah kısa sürede bu işlerin üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kamp alanını gezerek çocuklar ve vatandaşlarla sohbet etti.

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, KSÜ’de misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü çalışmanın özveri ile yerine getirildiğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür etti.

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Bakan Karaismailoğlu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti
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