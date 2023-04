Bakan Kirişçi Heyecan Bahçesi’nde Basın Mensuplarıyla Sahurda Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları, Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’nde Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kirişçi, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması adına ortaya koydukları çalışmaları anlattı. Bu çalışmaların özverili bir şekilde sürdüğünü aktaran Kirişçi, şehre kazandıracakları projeler hakkında da bilgiler verdi.

Kirişçi, programda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş, kurtuluş savaşında ortaya koyduğu mücadele ruhuyla, o büyük savaşın ardından yaralarını büyük bir hızla sardı. Bu bakımdan Kahramanmaraş çok özel ve anlamlı bir şehirdir. O gün olduğu gibi bu büyük felaketin ardından da şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Burada önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz iş, altından kalkamayacağımız yük yoktur. Şehrimizi her açıdan ayağa kaldırma adına hep birlikte çalışıyoruz.”

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Zorlu bir süreç yaşandığının altını çizen Başkan Okay, bu süreçte basın mensuplarının rolüne değindi. Basın mensuplarının da büyük fedakarlıklar yaptığını ve ciddi kayıplar yaşadığını hatırlatan Başkan Okay, buna rağmen görevlerini aksatmadan basın mensuplarının özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Başkan Okay, konuşmasında şunları ifade etti: “Çok büyük bir felaket yaşadık. Ancak milletimizin inancı, samimiyeti ve güveni de bu felaket kadar büyük. O yüzden bizler gece gündüz çalışarak şehrimizi ayağa kaldırma adına var gücümüzü ortaya koymaktayız. Bu süreçte kıymetli basın mensuplarımızla da omuz omuza çalışmaktayız. Onları da özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’de bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehrin olağan üstü bir koordinasyon sistemiyle çok büyük sorun ve engelleri aştığını dile getiren Görgel, şunları söyledi: “Bu süreçte birlik ve beraberlik çok önemlidir. Bizler de bu güne kadar çok büyük bir birlik ve beraberlik ortaya koyduk. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin ihya olması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz.”