Başkan Toptaş, “15 Temmuz, bu aziz milletin; tanklara, kurşunlara, uçaklara karşı sadece bedenini değil, yüreğini siper ettiği ve bağımsızlığına sahip çıktığı gecedir. O gece yazılan destan, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diriliştir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde, milletin yazdığı büyük destanı bir kez daha hatırlattı.

15 Temmuz’un yalnızca bir darbe teşebbüsünün püskürtüldüğü bir gece olmadığını vurgulayan Başkan Toptaş, “O gece milletimiz; istiklaline, istikbaline ve cumhuriyetine kasteden karanlık odaklara karşı cesaretiyle, inancıyla ve sarsılmaz iradesiyle dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir” dedi.

“O gece millet, sözün bittiği yerde destan yazdı”

Başkan Hanifi Toptaş, 15 Temmuz’un, tarihin akışını değiştiren, nesilden nesle anlatılacak büyük bir millet mücadelesi olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle kazınan bir direnişin ve birlikteliğin adıdır. Devletimizin kalbine saplanmak istenen hançer, milletimizin iman dolu göğsüne çarparak paramparça olmuştur. Kahraman Türk milleti, o gece sözün bittiği yerde konuşmuş, hainlere karşı suskun değil; sarsılmaz bir çığlık olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletin tek yürek olarak darbeye karşı durduğunu belirten Başkan Toptaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihe geçen o çağrısıyla, milyonlar meydanlara indi. Demokrasiye, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkan bir millet, o gece sadece darbeyi püskürtmedi; aynı zamanda Türkiye’nin önüne konan tüm tuzakları da yerle bir etti” ifadelerini kullandı.

“Onikişubat olarak 15 Temmuz ruhunu hep canlı tutuyoruz”

Başkan Toptaş, 15 Temmuz’un üzerinden geçen 9 yıla rağmen, o gece verilen mücadelenin hafızalarda hâlâ taptaze olduğunu belirterek, Onikişubat Belediyesi olarak bu ruhu her yıl yaşattıklarını vurguladı. Şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz’un bize bıraktığı en büyük miras; birliğin, beraberliğin ve inancın nelere kadir olduğudur. Onikişubat Belediyesi olarak bu kutsal mirasa sahip çıkmak, gelecek nesillerimize doğru aktarmak ve milletimizin demokrasi nöbetini yaşatmak adına yıl boyunca çeşitli anma programları, gençlik projeleri ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, 15 Temmuz bir geceden ibaret değildir. O gece yazılan ruh, bu milletin geleceğidir.”

“İhanet ne kadar karanlıksa, millet o kadar aydınlıktır”

Başkan Toptaş, açıklamasının devamında 15 Temmuz’un bir yüzünde ihanet, diğer yüzünde ise kahramanlık olduğunu belirterek, “FETÖ’nün bu millete reva gördüğü ihanet; sadece darbe değil, aynı zamanda bir iç işgal teşebbüsüdür. Ama hainler bir şeyi unuttu: Bu millet esareti kabul etmez. Bu topraklar, şehit kanlarıyla sulanmıştır ve bu milletin mayasında hürriyet vardır. İhanet ne kadar karanlıksa, milletimiz o kadar aydınlıktır” dedi.

Hanifi Toptaş, mesajının sonunda tüm şehitleri rahmetle yâd ederek, gazilere minnet duygularını iletti. Toptaş, “Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği o asil direnişi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece şehadet şerbetini içen kahramanlarımızın emanetini namusumuz bilip koruyacağız. Gazilerimizin onurlu mücadelesini, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla aktaracağız. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, tüm Onikişubatlıhemşehrilerimi bu destanı anmak ve yaşatmak için düzenlenecek programlara katılmaya davet ediyorum” dedi.