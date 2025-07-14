15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğiyle kapsamlı bir program düzenlenecek. Milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasiye kast eden hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından kazanılan zaferin yıldönümünde, şehitler anılacak; milli birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha vurgulanacak.

Binevler’de Milli Birlik Korteji

15 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek programlar kapsamında, saat 19.30’da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Şehir protokolü ve vatandaşların katılımıyla Onikişubat Parkı’ndan başlayacak yürüyüş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde son bulacak. Kortejin ardından, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde anma etkinlikleri düzenlenecek. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak programda, protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Sancak Koşusu’nun finali, kısa film gösterimleri, mehteran konseri ve marş dinletileri de katılımcılarla buluşacak.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiği vurgulanarak, milli birlik korteji ve NFK Kültür Merkezi önünde düzenlenecek programa tüm vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, “Demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkan aziz milletimizin kahramanca direnişini birlikte hatırlamak ve şehitlerimizi rahmetle anmak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.