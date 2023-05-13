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Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yeniden inşa edilen konutların proje videolarını paylaşarak, “11 ilimizin ihyası için alanındaki en iyi isimlerle çalışıyoruz. Her ilimiz bir mimara emanet. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniden çiziyor, tasarlıyorlar. Sadece konut değil; meydanları, okulları, bahçeleri, parkları, camileri, spor alanlarıyla yepyeni yaşam alanları kuruyoruz.” dedi.

Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"

Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yeniden inşa edilen konutların proje videolarını paylaşarak, “11 ilimizin ihyası için alanındaki en iyi isimlerle çalışıyoruz. Her ilimiz bir mimara emanet. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniden çiziyor, tasarlıyorlar. Sadece konut değil; meydanları, okulları, bahçeleri, parkları, camileri, spor alanlarıyla yepyeni yaşam alanları kuruyoruz.” dedi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilin yeniden inşası için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve yüklenici firmalar ile çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afet bölgesinde yapılacak konutların animasyon videosunu yayınlayarak, “11 ilimizin ihyası için alanındaki en iyi isimlerle çalışıyoruz. Her ilimiz bir mimara emanet. Şehirlerimizi baştan aşağı yeniden çiziyor, tasarlıyorlar. Sadece konut değil; meydanları, okulları, bahçeleri, parkları, camileri, spor alanlarıyla yepyeni yaşam alanları kuruyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, paylaşımında “Türkiye’nin, dünyanın en iyi mimarları kimse koordinasyon oluşturduk. GYODER’imiz katkı sağlıyor, birbirine destek olarak çalışılıyor.” dedi.

Bakan Kurum’un paylaşımında Kahramanmaraş’ın Afşin ve Türkoğlu ilçeleri, Hatay’ın Antakya ve Samandağ ilçesi, Malatya’nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesi, Adıyaman’ın Nartepe’de yapılacak afet konutlarının proje görsellerine yer verildi.

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Bakan Kurum Deprem Illeri Için Böyle Dedi! Her Ilimiz Bir Mimara Emanet
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