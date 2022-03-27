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Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Osmaniye Andırınlılar Derneği tarafından düzenlenen Tirşik etkinliğine katıldı.

Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı

Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Osmaniye Andırınlılar Derneği tarafından düzenlenen Tirşik etkinliğine katıldı.

27 Mart 2022 Pazar 18:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Tirşik etkinliğine katıldı. Osmaniye’de düzenlenen etkinlikte Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Varank, “Birkaç gündür Kahramanmaraş’ta açılış ve ziyaret programı düzenliyoruz. Programımız kapsamında pek çok sektör temsilcisiyle, iş adamlarıyla ve gençlerimizle bir araya geldik. Bugün de Andırınlılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu Tirşik etkinliğinde hep bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel Lezzetlerimizi Tanıtma İmkânı Buluyoruz

Osmaniye Andırınlılar Derneği’nin düzenlediği geleneksel Tirşik Festivali’nde konuşan Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi her yörenin kendine özgü tarihi, gelenekleri, coğrafyası ve yerel lezzetleri vardır. Bu noktada Kahramanmaraş’ımızda dondurma, tarhana, paça çorbası gibi pek çok yerel lezzet bulunuyor. Özellikle Andırın bölgemizde yetişen Tirşik’te bunlardan bir tanesi. Bugün de Osmaniye Andırınlılar Derneği’mizin düzenlemiş olduğu Tirşik etkinliği dolayısıyla hep bir aradayız. Bu tür etkinliklerimizle hem kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz hem de yerel lezzetlerimizi vatandaşlarımıza tanıtmış oluyoruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı
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