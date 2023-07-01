Bakan Yumaklı; “Kahramanmaraş, tarım ve ormanda marka olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ağırladı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, siyasi parti temsilcileri ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Bakan İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyete; altyapıdan ulaşıma, tarımdan sanayiye tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı.

Depremin Hasarını Ortadan Kaldırıyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “5 aylık süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çok etkili bir organizasyonla depremin oluşturduğu hasarın, olumsuz durumun ortadan kaldırılması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çiftlik hayvanlarının bu dönem içerisinde beslenmesini sağlamak için 11 ilin tamamında 16 bin tonluk, Kahramanmaraş özelinde ise yaklaşık 4 bin tona yakın yem dağıtımı yapıldı. Çiftlik hayvanları için yine 11 ilde yaklaşık 16 bin 700 çadır dağıtıldı. Yine bu dönemde süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde bu sütlerin kalmaması, ekonomiye kazandırılması için bakanlığımızın ilgili birimleri inisiyatif aldı. Bu süreç içerisinde yaklaşık 175 bin tonluk bir sütün işletilmesi için ilgili işletmelere yönlendirilmesi sağlandı. Bunun da yaklaşık 30 bin tonu yine Kahramanmaraş'a oldu” dedi.

Kahramanmaraş’a 22 Milyar TL’lik Yatırım Yapıldı

Bakan Yumaklı, açıklamalarının devamında, “Kahramanmaraş, tarım ve orman alanında marka şehir olmayı hak eden illerden bir tanesi. Bakanlık olarak bizler de Kahramanmaraş’ın bu özelliğini ortaya çıkarmak için önemli çalışmalar yürüttük. 21 yıllık süreçte tarım, orman ve su alanında yaklaşık 22 Milyar TL’lik yatırım yapıldı. Su ve sulama alanında barajlar, göletler, sulama tesisleri inşa edildi. Kahramanmaraş, 672 milyon metreküplük su depolama alanına kavuştu. 344 bin dekarlık alanın da sulamaya açılması söz konusu oldu. Yine kırsal kalkınma desteklerinden faydalandırıldı Kahramanmaraş. Yaklaşık 2,5 Milyar TL’lik bir hibe krediyle birlikte 13 bin 500’e yakın proje desteklenmiş oldu. Bu projelerle 18 bin kişiye de istihdam sağlandı” cümlelerini kaydetti.

Önemli Projeleri Hayata Geçirmeyi Sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kahramanmaraş, orman varlığı açısından da son derece önemli bir şehrimiz. Şehrimizde toplamda 180 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hem sayının hem de kültür ırkı veriminin artırılmasıyla ilgili destekler sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projelerin bundan sonraki dönemde de hayata geçirileceğini buradan ifade etmek isterim. Ne kadar büyük zorluklardan geçiyor olsak da biz tarımsal üretime devam etmek zorundayız. Gıda arz güvenliğimiz bizim milli güvenlik meselemizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz” diye konuştu.

Kısık Barajı’nın İhalesi Yapılacak

Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara da değinen Yumaklı, “2023 yılı içerisinde yatırım programında olan ve devam eden projelerimizi hızla hizmete alacağız. Bu yıl içerisinde inşallah Kılavuzlu sulamasının ikinci kısmı ve Adatepe sulaması birinci kısmı 6,6 Milyar TL’lik yatırımla tamamlanmış olacak. Ayrıca Kahramanmaraş’ımız için son derece önemli olan Kısık Barajı’nın ihalesinin de 10 Temmuz itibariyle yapılacağının da müjdesini vermek istiyorum. Yatırım programındaki projelerin yerine getirilmesiyle beraber yaklaşık 1,1 milyon dekarlık tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak. Mevcut kapasiteye ek olarak da yaklaşık 350 milyon metreküplük ilave bir su depolaması gerçekleşmiş olacak. 2023 yılında yaklaşık 210 hektarlık alanda 350 milyonluk fidanın toprakla buluşturulması sağlanacak. Kahramanmaraşlı arıcılarımız için 2 yeni bal ormanı kuracağız. Dulkadiroğlu kışla alanı üzerinde bir adet Millet Ormanı kurulacak. Bunlar planladığımız yatırımlar. Yaklaşık 228 aileye de 24 Milyon TL’lik ORKÖY kredi ve hibe desteği de bu süreçte sağlanacak. Kahramanmaraşlı orman köylümüze de 2023 yılında üretim işçiliği karşılığı olarak da toplamda 95 Milyon TL’lik bir ödemenin yapılmasını öngörüyoruz” cümlelerini kaydetti.