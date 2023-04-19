Bakanlar Açıkladı! Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirilecek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile deprem sonrası şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve kurum yetkililerinin de yer aldığı toplantıda; afet ve acil durum yönetimi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması, şehrin ihtiyaçları, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası gibi pek çok konu hakkında değerlendirmede bulunuldu. Toplantı sonrası Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ortak basın açıklaması düzenlendi.

Kahramanmaraş’ı Hep Birlikte Ayağa Kaldıracağız

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Millet olarak acılı günler yaşadık. Son bin yılın en büyük afetiyle karşılaştık. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde Kahramanmaraş’ımızda 12 bin 561 kardeşimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Bu acı günlerde bütünleşmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Asrın felaketinden sonra metanetimiz ve çalışkanlığımızla Kahramanmaraş’ımızı hızla hep beraber ayağa kaldıracağız” dedi.

Yıkılan Binaların Tamamına Yakını 1999 Yılı Öncesi İnşa Edildi

Depremin yol açtığı tahribata ilişkin sayısal verileri paylaşan Bakan Kirişci, “Depremde yıkılan binaların yüzde 97,2’sinin 1999 yılı öncesi inşa edilmiş olduğunu tespit ettik. Yıkılan bina sayısı 7 bin 39; acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ve orta hasarlı bina sayısı 56 bin 184, enkazı kaldırılan yapı sayısı 10 bin 163, kurulan çadır 148 bin 675 adet, barınma tesislerinde 545 bin 204 kişiye hizmet verilmekte, tahliye edilen kişi sayısı 197 bin 169, 222 bin aileye deprem destek ödemesi ve 72 bin 297 aileye de taşınma desteği ödemesi sağlandı. Şu ana kadar 27 noktaya 12 bin 317 adet konteyner yerleştirildi. Böylece planlanan konteyner kentin yüzde 56’sı tamamlanmıştır. 15 noktada da çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Dirençli Şehirler

Bakan Kirişci, “Temel hedefimiz süratle kalıcı konutları tamamlayarak insanımızı güvenle yaşayabileceği evlere kavuşturmaktır. TOKİ’nin sağlam zeminlerde ve doğru inşaat teknikleri kullanarak inşa ettiği konutları son yaşadığımız afette iyi bir imtihan vermiştir. Afet bölgesinde inşa edilmiş 133 bini aşan TOKİ konutlarından bir tanesi bile yıkılmamıştır. Bilim insanlarımızla birlikte yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitini yaptık. Güvenli yerleşim alanları için dirençli şehirler yaklaşımımıza uygun bir şekilde planlama ve tasarım süreçlerini en detaylı şekilde tamamladık” dedi.

Türkiye’ye Örnek Bir Şehir

Kahramanmaraş’ın Türkiye’de örnek bir şehir haline getirileceğini belirten Kirişci, “Kalıcı konutlarla ilgili olarak şu anda ilimizde mevcut olan TOKİ evlerinden 400 adedi depremzedelere verilecek. Bunlardan 120 adedinin teslimi gerçekleştirildi. TOKİ Kahramanmaraş’ımızda 72 bin 596 konut ve 30 bin 130 köy evi inşa ediyor. Tüm gücümüzle şehrimizi ve insanımızı ayağa kaldırmaya odaklandık. Bizim tüm gayretimiz Kahramanmaraş’ımızı Türkiye’de örnek bir şehir haline getirerek alt ve üstyapısıyla eşsiz bir şehir inşa etmek” cümlelerini kaydetti.

Tarımsal Faaliyetin Sürdürülmesi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci konuşmasını, “Ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 15’i, çiftçilerimizin de 7’de 1’i yaşadığımız depremden etkilenen 11 ilimizde bulunuyor. Bereketli hilalin göbeğinde yer alan bu illerimizin potansiyelini azami düzeyde değerlendirecek şekilde afet sonrası güçlü bir iyileştirme programını hayata geçireceğiz. Afet bölgesinin ülkemizin tarımsal üretimi bakımında önemini dikkate alarak gıda arz güvenliği teminatı için bölgede tarımsal faaliyetin sürdürülmesi öncelikli hedefimiz olmuştur. Ayrıca tarımsal üretim alanında tarım arazilerinin korunması üreticilerimizin güvenli bölgelerde yaşamlarının temin edilmesi, ekonomik ve sosyal refahı artırıcı projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağız. Afet bölgesinde stratejik ürünlerde fark ödemesi ve sözleşmeli üretim yöntemlerine mutlaka öncelik vereceğiz. Bütün kurumlarımızla birlikte depremin yaralarını el birliğiyle saracağız” cümleleriyle noktaladı.

Şehirlerimizi Hızlı Bir Şekilde Ayağa Kaldıracağız

Depremde hasar alan şehirlerin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılacağını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, “Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızla birlikte toplamda 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen büyük depremler hepimizin yüreğini yaktı. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm milletimize başsağlığı ve metanet diliyorum. Sütçü İmam’ın, Evliya Efendi’nin ve nice isimsiz kahramanların destanlar yazdığı bu kadim ve kahraman şehrimizi en hızlı şekilde tekrar ayağa kaldırmaya kararlıyız. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana birçok adım attık ve atmaya da devam ediyoruz” dedi.

Geçiş Dönemi Çözümlerini Devreye Aldık

Depremzedelere sağlanan maddi desteklerden bahseden Nebati, “AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. Şehrimizin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kalıcı konutlar bir yıl içinde inşa edilene kadar bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldık” diye konuştu.

Özel Paketleri Uygulamaya Alıyoruz

Bakan Nureddin Nebati açıklamalarının devamında, “Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında hali hazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkânının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak istiyorum. Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunacağız. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet AŞ üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çiftçilerimizin Sorunlarına Çözüm Üretiyoruz

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin kredilerinin 1 yıl süreyle faizsiz ertelediğini vurgulayan Bakan Nebati, “Depremde evi ya da iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızın geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildik. Bölgedeki esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin sorunlarına en doğru çözümleri üretebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızla tam bir koordinasyon halindeyiz. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik” diye konuştu.

Kahramanmaraş’a Özel Çalışma

Deprem bölgelerine sağlanan desteklerde Kahramanmaraş’a öncelik verileceğini belirten Nebati, “Kahramanmaraşlı esnafımız ve çiftçimizin de her zaman yanındayız. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ımız desteklerimizde önceliğimizdir. Kahramanmaraş’a çok özel bir çalışma yapma noktasında iş birliğimizi geliştirecek adımlar atıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu konuda bakanlıklarımızla, valiliğimizle, yerel yönetimlerimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Depremden birinci derecede etkilenen şehirlerimizin altyapı ve üstyapı çalışmaları için belediyelerimizin ödenek taleplerini de hızlı şekilde karşılıyoruz. İlerleyen günlerde başta Kahramanmaraş olmak üzere depremde zarar gören tüm belediyelerin ihtiyaçlarını bir nebze giderecek, nefes almalarını sağlayacak, hizmetlerini aksatmadan yürütebilecek adımları da atacağız” dedi.

Önceliğimiz İnsan

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati açıklamalarını, “Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim önce insan anlayışıyla yol aldık. Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdünü kendimize düstur edindik. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için yarıştık ve yarışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi çok daha yüksek zirvelere taşıyacağız. İlerleyen dönemde birinci önceliğimiz depremden etkilenen tüm illerimizi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, daha konforlu ve yaşanabilir bir şehir hale dönüştürmek ve depremzede vatandaşlarımıza huzurlu yuvalarının anahtarlarını bir an evvel teslim etmektir” şeklinde noktaladı.