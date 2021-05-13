Bakanlıktan Ali Öztunç'un Sorularına Tek Cümleli Yanıt

Yabancı uyruklu pilotlar

CHP'li Öztunç, koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan pilot ve yardımcı pilotlara dikkat çekerek "Türkiye havayollarında yaklaşık 800, Türk Hava Yollarında ise 450 yabancı uyruklu pilotun çalıştığı söylenmektedir" ifadelerini kullanarak şu soruları yöneltti:

Türk Hava Yollarında uçan 450 yabancı uyruklu pilot olduğu doğru mudur? Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu pilotların sayısı ve vatandaşı oldukları ülkelerin dağılımı nedir?

Yabancı uyruklu pilotlardan Yunanistan uyruklu olan pilot sayısı kaçtır? Yunanistna uyruklu pilotların içinde F-16 pilotu olduğu ve bazılarının EOKA dövmesi taşıdığı doğru mudur? İstihdam edilen yabancı uyruklu pilotların güvenlik soruşturmaları nasıl yapılmaktadır?

Sayıları binleri bulan işsiz Türk pilot varken, bu kadar yüksek oranda yabancı pilot istihdamı sizce doğru bir yöntem midir?

Ali Öztunç'un bu sorularına yanıt ise 17 Mart 2021 tarihinde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tek cümlelik bir cevap verdi ve soruları yanıtsız bıraktı. Karaismailoğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; ülkemizde toplam 9003 (uçak) ve 176 (helikopter) pilotu bulunmakta olup bu pilotlardan 3419'u Türk Havayolları AO.'da görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı. Yani hiçbir soruya yanıt vermedi, sadece Türkiye'deki ve THY'de görevli toplam pilot sayısını verdi.

Devlet VIP filosundaki atıl uçak

Bir diğer soru ise 2016 yılında devletin VIP filosuna alınan Kanada Bombardier yapımı Global Express 850 model uçağın Atatürk Havalimanında bekletilmesine ilişkindi. CHP'li Öztunç, bu uçağın yerinden bakım faaliyet için yurtdışına uçması dışında hiçbir uçuş yapmadığına dikkat çekti ve şu soruları yöneltti:

2016 yılında devlet VIP filosuna alınan ve sivil havacılıkta pek tercih edilmeyen Kanada Bombardier yapımı Global Express 850 model uçak neden tercih edilmiştir?

Bu uçağın alım fiyatı nedir? Uçağın yıllık bakımı nerede yapılmaktadır? Uçağın yıllık bakım, personel ve konaklama giderlerinin 3 milyon dolar olduğu doğru mudur?

2016 yılından bugüne geçen beş yıllık süreçte uçağın bakım onarım, personel ve konaklama giderleri için harcanan tutarın uçağın alım fiyatını geçtiği doğru mudur?

2020 yılı içerisinde uçuş süresi sıfır olan bu uçağın 2016-2020 yılları arası yıllık uçuş süresi kaç saattir?

Bu sorulara da yanıt gelmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, topu Cumhurbaşkanlığına attı ve şöyle dedi; "Söz konusu uçakların alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır"