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Bakdoy Ekmek Ve Unlu Mamulleri’nden Bayram Mesajı

Bakdoy Ekmek ve Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yiğit, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Bakdoy Ekmek Ve Unlu Mamulleri’nden Bayram Mesajı

Bakdoy Ekmek Ve Unlu Mamulleri’nden Bayram Mesajı

Bakdoy Ekmek ve Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yiğit, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 11:51
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Yiğit, "Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dorukta yaşatan bayramlarımızdan Ramazan Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız" dedi.

Yiğit mesajına şöyle devam etti:

"Bayramlar, giderek yitirdiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden kazanmamıza, toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına vesile olan müstesna zamanlardır.

Aynı zamanda bayramlar, gündelik hayatın yoğun koşuşturması içinde yalnızlaşan ve en yakınlarına bile zaman ayırmakta zorlanan günümüz insanının bir nebze olsun durup düşünmesine, kısır çekişmelerden, anlamsız kırgınlıklardan uzaklaşarak çevresindekileri fark etmesine, akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmesine imkân sağlayan önemli günlerimizdendir.

Manevi değerlerimizi ön plana çıkaran böyle önemli günlerimiz, zenginin yoksulu, varlık sahibinin ihtiyaç sahibini, hayırseverlerin yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır, bunu böyle anlamalı, böyle kabul etmeliyiz.

İnanıyorum ki, korona günlerinde evlerimizde geçirdiğimiz Ramazan bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak; kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz.

Acı ve gözyaşı yerine sevinç ve huzur dolu bayramlara kavuşturması dileğiyle Cenab-ı Hakk’a dua ediyor, İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Bakdoy Ekmek Ve Unlu Mamulleri’nden Bayram Mesajı
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