Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’nda teorik ve uygulamalı eğitimler tüm hızıyla sürüyor. KAMEK Kurs Merkezi’nde kursiyerlere bir taraftan temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makineleri ve ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon gibi teorik eğitimler verilirken bir taraftan da şehrin tarihi mekânlarında ve doğal güzelliklerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle teorik bilgiler pratiğe aktarılıyor. Bu kapsamda KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, Bakıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Düzenlenen uygulamalı eğitimle kursiyerler, KAMEK’te öğrendikleri teorik bilgileri sahada test etme imkânı buldu. Kursiyerler; Bakırcılar Çarşısı’nın doğal dokusunu, bakırcı ustalarının emeklerini ve otantik iş yerlerini fotoğraf karelerine aktardı.