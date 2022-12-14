Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf...
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler...
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek...
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak
Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti...

Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı

KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, Bakırcılar Çarşısı’nda gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimle çarşının doğal dokusunu, bakırcı ustalarının emeklerini ve otantik iş yerlerini fotoğraf karelerine aktardı.

Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı

Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı

KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, Bakırcılar Çarşısı’nda gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimle çarşının doğal dokusunu, bakırcı ustalarının emeklerini ve otantik iş yerlerini fotoğraf karelerine aktardı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’nda teorik ve uygulamalı eğitimler tüm hızıyla sürüyor. KAMEK Kurs Merkezi’nde kursiyerlere bir taraftan temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makineleri ve ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon gibi teorik eğitimler verilirken bir taraftan da şehrin tarihi mekânlarında ve doğal güzelliklerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle teorik bilgiler pratiğe aktarılıyor. Bu kapsamda KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, Bakıcılar Çarşısı’nı ziyaret ederek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Düzenlenen uygulamalı eğitimle kursiyerler, KAMEK’te öğrendikleri teorik bilgileri sahada test etme imkânı buldu. Kursiyerler; Bakırcılar Çarşısı’nın doğal dokusunu, bakırcı ustalarının emeklerini ve otantik iş yerlerini fotoğraf karelerine aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Bakırcılar Çarşısı KAMEK Kursiyerlerinin Fotoğraf Karelerine Yansıdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘Yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz’
Başkan Gürbüz, ‘Yetimlerimizin ve annelerinin yaşamlarına dokunuyoruz’
Kahramanmaraş’ta balık bolluğu!
Kahramanmaraş’ta balık bolluğu!
Meteoroloji Kahramanmaraşı sarı kodla uyardı!
Meteoroloji Kahramanmaraşı sarı kodla uyardı!
"Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" ve "hafızlık" yarışmaları yapıldı!
"Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" ve "hafızlık" yarışmaları yapıldı!
Pazarcık’taki Sokak ve Caddeler Sıcak Asfalta Kavuşuyor
Pazarcık’taki Sokak ve Caddeler Sıcak Asfalta Kavuşuyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber