Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan parkı baştan sona yeniledi. Kent mobilyaları, peyzaj ve çevre düzenlenmesiyle yenilenen parkta ayrıca toprak kayması tehlikesi taşıyan kısma betonarme duvar örüldü. Bir süre önce aynı mahallede parka da ulaşım sağlayan arterin trafiği kavşak çalışmasıyla düzenlenmişti. Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan park, mahalle sakinlerinden tam not aldı.