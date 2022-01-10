Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gül, mesajında şunları kaydetti;

“Değerli Basın Mensubu arkadaşlarımız;

Ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir güce sahiptir.

Gerek ülkemizin ve gerekse şehrimizin her alanda başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimizin sosyal hayatına ve ekonomisine olumlu yönde yansımasına, siz değerli basın mensuplarının gösterdiğiniz duyarlılık ve bu konuda yaptığınız özverili ve başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.

Basın İlkelerine göre görevlerini tarafsız bir şekilde özveriyle yerine getiren siz değerli basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.”