Bartın’daki Felaket Sonrası Yardımcıoğlu’ndan Taziye Mesajı

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde, dün saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlama sonrası yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğdu. Bugün saat 16.30 itibariyle 41 işçinin yaşamını yitirdiği, yaralı 11 işçinin tedavisinin devam ettiği ve 58 işçinin de kurtarıldığı öğrenildi.

Patlama sonrası can kayıplarının artması üzerine bir taziye mesajı yayımlayan BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle Amasra ilçemizde maden ocağında yaşanan patlama hem bizleri hem de yüreği bu vatan için çarpan herkesi yasa boğmuştur. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm maden işçilerine de başsağlığı diliyorum. Bu elim olayda yaralanan vatandaşlarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Patlamanın yaşanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Enerji Bakanı ve İçişleri Bakanına olay yerine intikal talimatı vermesi ve ilgili tüm kurumları alarma geçirmesiyle olaya anında el attığını ifade eden Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Patlama sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine ilgili bakanlar ve kurumlar anında harekete geçmiş, göçük altında kalan işçilerimizin kurtarılması için adeta seferber olunmuştur. Olayın araştırılması için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Yine Cumhurbaşkanımız maden şehitlerimizin emanetine sahip çıkma sözü verdi ve madenlerin daha sıkı denetimi için açıklama yaptı. Allah bizlere inşallah bir daha böyle facialar yaşatmaz.”