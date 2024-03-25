Başkan adayı Çevik: “Unutulan yabana atılan kırsal kesimin sorunları bitecek!

Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam eden ve projeleriyle Onikişubat halkı tarafından büyük beğeni toplayan Çevik, sahaların tozunu attırıyor. Mahalle mahalle gezen Çevik, halka projelerini anlatarak Onikişubat'ın kangren olmuş sorunlarına çözüm oluyor. Geçtiğimiz gün de Şahinkayası Mahallesine giderek burada vatandaşla bir araya gelen Başkan Adayı Çevik, mahalleliyi seslendi. Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Çevik konuşmasında şunları söyledi:" Hepinizin sorunlarını biliyorum. Bu sorunlara projelerimle gerçek çözüm olmak için var gücümle ekibimle çalışıyoruz. Kırsal kesim hep yabana atıldı. Daha çok merkezlere önem verildi. Halbuki Kahramanmaraş'ın mihenk taşı kırsal kesimde yaşayan, Kahramanmaraş'ı kalkındıran sizlerdiniz. Görmezden gelindiniz, yardım eli uzatılmadı. Kiminiz toprağa, kiminiz hayvancılığa küstünüz. Ama artık son. Belediye başkanı olduğum vakit tüm bu sorunlar bitecek. Tarım desteği, hayvancılık desteği gelecek. Öyle teşvikler yapacağız ki Onikişubat bambaşka bir ilçe olacak. Sizlere söz veriyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Onikişubat'ı hep birlikte yöneteceğiz"dedi.