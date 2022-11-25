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Başkan adayı Kara: “Bayrağı devralmaya adayım”

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkan Adayı Nuri Kara, Yarın yapılacak olan kongrede bayrağı devralmaya aday olduğunu söyledi.

Başkan adayı Kara: “Bayrağı devralmaya adayım”

Başkan adayı Kara: “Bayrağı devralmaya adayım”

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkan Adayı Nuri Kara, Yarın yapılacak olan kongrede bayrağı devralmaya aday olduğunu söyledi.

25 Kasım 2022 Cuma 13:19

İYİ Parti Onikişubat İlçe Teşkilatı’nda yeni başkan ve yönetim, 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek kongre ile belli olacak.

Tam Demokrasi için 26 Kasım İyi Parti İl Binasında buluşalım diyen ve Onikişubat İlçe başkanlık görevine talip olduğunu belirten Nuri Kara, “Bu davanın bir neferi olarak demokrasi şöleni olarak gördüğümüz genel kurulumuzda bayrağı devralmaya adayım” şeklinde konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Kara, “Kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptığım ve belediye meclis üyesi olduğum İYİ Parti Teşkilatı’nda cumartesi günü yeni bir dönemin kapıları aralanacak. İYİ Parti’yi iktidara taşıyacak ve güzel ülkemizi hak ettiği yarınlarına kavuşturacak kadroları seçeceğiz. İyi bir Onikişubat, İyi bir Kahramanmaraş ve iyi bir Türkiye için yola çıktık. Değişmez denileni de hep birlikte değiştirmek için bu göreve talip oldum. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in öncülüğünde birleştiren, bütünleştiren bir anlayışla hareket edeceğiz. Öncelikle şehrinin daha sonra da ülkesinin sorunları ile dertlenen ortak aklın hakim olduğu bir yönetim çizgisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

OMUZLARIMA YÜKLENECEK MESULİYETİN FARKINDAYIM

Başkan adayı Nuri Kara, “İYİ Parti saflarına katıldığımız ilk günden beri omuzlarımızdaki mesuliyetin farkında olarak yılmadan mücadele ediyoruz. Talip olduğum görevin sorumluluğunun bilincinde olarak tüm teşkilatımızla birlikte İYİ Parti bayrağını daha da yukarılarda dalgalandırmanın çabası içinde olacağımıza söz veriyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar bu davaya ve kutlu yürüyüşe emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin şölen havasında geçmesini temenni ediyorum” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.

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Başkan Adayı Kara: “Bayrağı Devralmaya Adayım”
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