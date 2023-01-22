Başkan Adayı Mehmet Geçgil “Kooperatifler esnafın kara gün dostudur”

Ayın 29’unda yapılacak olan başkanlık yarışında mavi oy pusulası ile yarışacak olan Kahramanmaraş Sandalyeciler ve Sandıkçılar Odası Başkanı Mehmet Geçgil, göreve gelmesi durumunda projelerini anlattı.

Geçgil, “Kooperatifler esnafın sorun çözme, alternatif üretme, çözüm bulma ile birlikte kısacası hizmet üretme ve hizmet etme yerleridir” dedi.

Her zaman esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Mehmet Geçgil, Kooperatiflerin Esnafın Kara Gün Dostu olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Yeni Sanayi Kredi Kefalet Kooperatifine adayız. Yönetiminde bulunduğum bir kuruluş, yönetimde görev aldım, 6-7 yıl beraber görev yaptık. Zaten mevcut başkanımız benim çok eskiye dayalı bir dostum, arkadaşım, 30 yıllık yaklaşık bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Fakat bizim işimiz şahıslarla ya da orada bulunanlarla değil, bizim işimiz bize en çok ihtiyacı olan esnafla.

Biz esnafın içinde olan insanlarız, esnafın derdini çok iyi bilen insanlarız. Esnaf ve oda başkanı olduğumuz için sorunları çok iyi biliyoruz.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜNDEN YOLA ÇIKTIK”

“Tüm esnaf oda başkanlarımızın çektiği bazı sıkıntılar var. Üyeleriyle alakalı hep sıkıntı çekiliyor. Zamanında ve yerinde kredi kullanamıyorlar, kullandıkları kredi kendilerini tatmin etmiyor. Bazen öyle oluyor ki çok ihtiyacı olan insanların yarım kaldığını görebiliyoruz. Esnaf kardeşlerimizin sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bu konularla ilgili hep şikayetler oluyor bu konulara yerinde ve zamanında müdahale etmek çok önemli. Biz de bu nedenle yola çıktık ve aday olduk. Ayrıca ortada ahbap-çavuş ilişkisine dönmüş bir yönetim şekli var.

Bizim aday olmamızdaki en büyük etken şu; Cumhurbaşkanımızın her gün ‘esnaf ve sanatkarı büyütün, onların derdine ortak olun’ demesinden dolayı çıktık Biz daha iyi şeyler yapacağımızı iddia ediyoruz, daha iyi yönetim şekli kuracağımıza inanıyoruz.”

“KOOPERATİFLER ESNAFIN KARA GÜN DOSTUDUR”

“Göreve gelirsek esnaf ve sanatkarımızın daha iyi karşılandığı, onların dertlerine daha iyi çarelerin bulunacağı, Kooperatif başkanı ile rahatça oturup derdini anlatacağı bir yönetim şeklimiz olacak.

Cumhurbaşkanımız esnafa önem veriyor ve bununla ilgili de çok yardımlar gönderiyor. Kooperatifler esnafın kara gün dostudur. Esnaf kara gününde en rahat girebileceği kapı Kredi kefalet kooperatifidir, bankalardan daha rahat girebileceği, derdini daha rahat anlatabileceği bir kurumdur. Fakat biz şunu görüyoruz; bir esnafımız kuruma gittiğinde karşısındaki muhatapların kim olduğuna baktığında, kime derdini anlatacağına baktığında, Başkanla görüşme şansının olmadığı gibi konular var. Biz geldiğimizde karşılarında çok daha iyi muhatap bulacaklar, kendilerinin çok daha iyi faydalanabileceği bir kooperatif bulacaklar.”

“2 BİN 500’Ü 5 BİN YAPACAĞIZ”

“Ben temelden yetiştiğim için esnafımızın dertlerini çok iyi biliyorum, esnafımızın her zaman yanında olacağız. Biz çok iyi hizmetler vereceğimize inandığımız için bu yola çıktık. Yeni açılan yerlerin desteklenmesi gerekiyor, özellikle gençlerin açtığı iş yerleri ya da gençlerin çalışabileceği iş yerlerine destek olacağız. Yeni kuşağa daha nasıl faydalı olabiliriz, nasıl bir istihdam kapıları oluşturabiliriz, hem yardımlarını hem de açılan iş yerlerine ne kadar fayda sağlayabiliriz, iş ortağı sayısının daha yukarılara nasıl çıkarabiliriz, bunlara çözüm üreteceğiz. Buradan 2 bin 500 kişinin değil de 5 bin kişinin nasıl faydalanabileceğini, bunların araştırmasını yaparak gerekli kurumlarla iş birliği içinde çözümler üreteceğiz.”

“ESNAFIMIZ FARKI FARK EDECEKLER”

“Biz mutlaka her gün 3-5 esnafımızı ziyaret edeceğiz. Göreve geldiğimizde inşallah esnaflarımız bunu çok iyi fark edecekler.

Ben bu seçim için diyorum ki; Rabbim öncelikle esnaf ve sanatkarımızın hakkında hayırlı olanını versin. Bunu şahıs olarak algılamaktan çok esnaf ve sanatkarımıza fayda için, eğer bizler çok faydalı olabileceksek onlardan daha iyi yapabileceksek Rabbim bize nasip etsin. İnşallah nasip olursa da bunu bütün esnafımız fark edecek.”

“OY PUSULAMIZ MAVİ OLACAK”

29 Ocak'ta yapılacak seçimde bizim oy pusulamız mavi olacak. Esnaf ve sanatkarımızın, kendilerinden olan içlerinden gelen bir esnafa destek vereceklerine inanarak o gün bütün esnaf arkadaşlarımı bize destek vermeye davet ediyorum.”