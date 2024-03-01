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Başkan adayı Toptaş: “Hemşehrilerimizin güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”

Süleymanşah Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Süleymanşah Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh, samimiyet ve güler yüzle karşılaştık.Dua ve destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başkan adayı Toptaş: “Hemşehrilerimizin güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”

Başkan adayı Toptaş: “Hemşehrilerimizin güvenine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”

Süleymanşah Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Süleymanşah Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh, samimiyet ve güler yüzle karşılaştık.Dua ve destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

01 Mart 2024 Cuma 17:19

Adaylığı kendisine tebliği edildiği günden itibaren seçim çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Süleymanşah Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Toptaş, vatandaşlarla da sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ve Onikişubat için hedeflerinden bahseden Toptaş, 31 Mart’ta göreve geldiğinde Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışacağını vurguladı.

Misafirperverlikleri ve destekleri için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “İlçemizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, taleplerini dinlemeyi, daha yaşanabilir Onikişubat için hedeflerimizi anlatmayı sürdürüyoruz. Bugün de Süleymanşah Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh, samimiyet ve güler yüzle karşılaştık. Dua ve desteklerine talip olduk. Hemşehrilerimizin başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimize, ittifakımıza ve bizlere güveni tam. İnşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bu güveni boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Dua ve destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Adayı Toptaş: “Hemşehrilerimizin Güvenine Layık Olmak Için Var Gücümüzle çalışacağız”
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