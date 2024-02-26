Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş; Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Onikişubat ilçe teşkilatının da yer aldığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Adayı Toptaş, Onikişubat için hedeflerinden de bahsetti. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve bu noktada projelerin belirlendiğini vurgulayan Hanifi Toptaş, “İlçemizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, talep ve isteklerini dinlemeyi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerimizde de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sohbet ettik, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık, ilçemiz ve mahallelerimiz için hedeflerimizden bahsettik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh ve hüsnü kabul gördük. Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bize olan güveni boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Güler yüzü ve samimi sohbeti için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.