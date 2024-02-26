Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bize olan güveni boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız” dedi.

Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Adayı Toptaş, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bize olan güveni boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız” dedi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 16:21

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş; Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Onikişubat ilçe teşkilatının da yer aldığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Adayı Toptaş, Onikişubat için hedeflerinden de bahsetti. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve bu noktada projelerin belirlendiğini vurgulayan Hanifi Toptaş, “İlçemizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, talep ve isteklerini dinlemeyi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Kılavuzlu, Çakırlar, Kumaşır ve Selimiye mahallelerimizde de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sohbet ettik, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık, ilçemiz ve mahallelerimiz için hedeflerimizden bahsettik. Hamdolsun yine büyük bir teveccüh ve hüsnü kabul gördük. Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde bize olan güveni boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Güler yüzü ve samimi sohbeti için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Adayı ToptaşMahallelerde Vatandaşlarla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Okay, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi
Kahramanmaraşlı Şehit Müslüm Özdemir'in Depremzede Ailesine Evi Teslim Edildi
Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Makam kapısını kaldıracağız”
Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Makam kapısını kaldıracağız”
Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”
Hanifi Toptaş; “Gittiğimiz her yerde büyük teveccühle karşılaşıyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber