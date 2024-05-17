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Başkan Akpınar, “Engellilere hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilere yönelik hizmetlerin ibadet aşkıyla yapıldığını vurguladı.

Başkan Akpınar, “Engellilere hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz”

Başkan Akpınar, “Engellilere hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilere yönelik hizmetlerin ibadet aşkıyla yapıldığını vurguladı.

17 Mayıs 2024 Cuma 10:47

Başkan Akpınar, engellilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasının ve tüm proje ve çalışmaların onların ihtiyaçlarına göre planlanmasının önemine değinerek şunları söyledi: "Engelliler Haftası, toplumsal farkındalığın artırılması ve engelli bireylerimizin haklarının korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bizler, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, engellilerimize hizmet etmeyi bir ibadet aşkıyla gerçekleştiriyoruz. Bu bilinçle, engellilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."
TÜM PROJELERİMİZDE ENGELLİLERİN İHTİYAÇLARINI GÖZETİYORUZ
Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının sağlanması gerektiğini belirten Başkan Akpınar, "Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir dünya için, engellilerimizin hak ve özgürlüklerini korumak, onların toplum içinde saygın ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda, belediyemizin tüm proje ve çalışmalarını engellilerimizin ihtiyaçlarına göre planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Engellilerimize yönelik hizmetlerimizi ibadet aşkıyla sürdürecek, onların hak ve özgürlüklerini korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle, tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.

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Başkan Akpınar“Engellilere Hizmeti Bir Ibadet Olarak Görüyoruz”
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