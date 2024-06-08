Başkan Akpınar: Mahallelerimizin Yol Standardını Yükseltmeyi Hedefliyoruz

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında başlattığı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Devam eden çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını ele aldı.

Bu çalışmalarla mahallelerin yol standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Akpınar, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yollarımızı daha güvenli hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki yol kalitesini artırarak halkımıza daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar."

Başkan Akpınar, yoğun çalışmalar esnasında desteklerini esirgemeyen vatandaşlara da teşekkür ederek, "Bizlere inanan ve güvenen vatandaşlarımıza sabırları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğimizin sözünü veriyorum. Hep birlikte daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Başkan Akpınar, belediyenin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde çalışarak en kısa sürede tüm yolları modern ve güvenli bir hale getireceklerini vurguladı.