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Başkan Akpınar’dan belediye personeline teşekkür ziyareti!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kurban Bayramı süresince çalışmalarını yoğunlaştıran ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Akpınar’dan belediye personeline teşekkür ziyareti!

Başkan Akpınar’dan belediye personeline teşekkür ziyareti!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kurban Bayramı süresince çalışmalarını yoğunlaştıran ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

21 Haziran 2024 Cuma 15:19

Başkan Akpınar, gece yarısı ekipleri şantiye alanında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını gece gündüz sürdürdü.

Vatandaşların temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına 24 saat esaslı çalışan ekipler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Bu çalışmaları yakından takip eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sahada bizzat incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Ziyareti sırasında ekiplerle tek tek sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Akpınar, gösterdikleri fedakarlık ve özveri dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı gibi önemli günlerde şehir temizliğinin ve çevre düzeninin korunmasının büyük bir hassasiyet gerektirdiğini vurguladı. “Bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesi için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma minnettarım. Onların bu gayreti sayesinde halkımız temiz ve düzenli bir çevrede bayramlarını kutlayabiliyor. Bizler de belediye olarak bu yoğun çalışmaları desteklemeye ve gereken tüm imkânları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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Başkan Akpınar’dan Belediye Personeline Teşekkür Ziyareti!
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