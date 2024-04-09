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Başkan Akpınar’dan Çalışanlara Bayram Hediyesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da Ramazan Bayramı öncesinde çalışan maaşlarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Başkan Akpınar’dan Çalışanlara Bayram Hediyesi

Başkan Akpınar’dan Çalışanlara Bayram Hediyesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da Ramazan Bayramı öncesinde çalışan maaşlarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

09 Nisan 2024 Salı 13:46

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, belediye çalışanlarının bayram öncesi maaş alması adına ilk talimatını verdiğini hatırlattı.

Bu kapsamda hızlı bir şekilde çalışanların maaşınıödediklerini dile getiren Başkan Akpınar, çalışanların aileleriyle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

Akpınar, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’nu birlikte ihya edeceğimiz kıymetli çalışanlarımızın Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını almaları adına gerekli talimatları vermiştik. Dediğimiz gibi de çalışanlarımızın hesaplarına maaşlarını gün öncesi yatırdık. Görevi devraldığımızda ifade ettiğimiz üzere; Dulkadiroğlu’nda çalışan her bir personelimiz vatandaşımız nezdinde vekilimizdir. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmekle vazifelidir. Bu süreçte hep birlikte Dulkadiroğlu’nu ihya edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmette gece gündüz demeden çalışacağız.”

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Başkan Akpınar’dan Çalışanlara Bayram Hediyesi
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