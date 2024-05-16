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Başkan Akpınar’dan Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili önemli açıklama

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, rezerv alan olarak ilan edilen Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Vatandaşımızın içi rahat olsun, bölgemizde rezerv alan olarak ilan edilen bu alanlarda çalışmalar kısa süre sonra başlayacak” dedi.

Başkan Akpınar’dan Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili önemli açıklama

Başkan Akpınar’dan Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili önemli açıklama

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, rezerv alan olarak ilan edilen Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Vatandaşımızın içi rahat olsun, bölgemizde rezerv alan olarak ilan edilen bu alanlarda çalışmalar kısa süre sonra başlayacak” dedi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 18:01

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Doğukent, Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Konutları ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu hususta gerekli görüşmeleri yaparak projeler ile ilgili bilgiler aldıklarını anlatan Başkan Akpınar, vatandaşların biran önce evlerine kavuşmaları adına ne gerekiyorsa yapıldığını ifade etti.

Dulkadiroğlu ilçesinin toparlanma sürecinde olduğunu aktaran Başkan Akpınar, projeler ile ilgili şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’na inşa edilmesi planlanan toplu konut projeleri ve rezerv alanlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmaması, haklarının kaybolmaması ve biran önce evlerine kavuşması adına bizlerde gerekli takip çalışmalarını yapmaktayız. Süreç ile ilgili bizlere yoğun bir talep gelmektedir. Özellikle Güneşli Kocabaş Konutları, Doğukent Konutları ve Güneşevler bölgemiz yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Üç alanda TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilmiş, yapımı ile ilgili proje süreci de devam etmektedir.

Edindiğimiz bilgiler neticesinde, bakanlığımızın bir buçuk ay içerisinde ihale sürecini tamamlayacağı ve kısa sürede çalışmalara başlayacağını öğrendik. 2025’in Ağustos ayın da zemin artı 4 kat olmak üzere konutların teslim edileceğini de ifade ettiler.

Bu sürecin takipçisi olacağımızı en başta söylemiştik. Bu noktada vatandaşımızın müsterih olmasını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan, sıcak yuvalarına kavuşmaları temennimizdir. Ortaya konulacak tüm bu çalışmalar ilçemizin ayağa kalkması noktasında büyük önem arz etmektedir. Bu noktada bizlerde üzerimize düşeni yaparak Dulkadiroğlu’nu hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

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