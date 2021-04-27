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Başkan Aydın müjdeyi verdi

Göksun belediyesinin kültür ve turizm bakanlığının yüzde elli hibe desteği ile yapımını sürdürdüğü kültür merkezi inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Başkan Aydın müjdeyi verdi

Başkan Aydın müjdeyi verdi

Göksun belediyesinin kültür ve turizm bakanlığının yüzde elli hibe desteği ile yapımını sürdürdüğü kültür merkezi inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

27 Nisan 2021 Salı 16:16
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Göksun belediyesinin kültür ve turizm bakanlığının yüzde elli hibe desteği ile yapımını sürdürdüğü kültür merkezi inşaatının yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

İçerisinde kongre merkezi, sergi salonu, kütüphane gibi sosyal alanların yer aldığı kültür merkezinin etrafı da tenis kortu, basketbol, voleybol ve futbol sahası gibi spor alanları ile donatılacak.

Gencinden yaşlısına bütün yaş gruplarına hizmet edebilecek olan kültür merkezi inşaatının tamamlanması için seferber olunmuş durumda.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ilgililerden bilgi alıp, aksaklık yaşanmaması için talimat verdi.

İnşaat çalışmalarının ekim ayında tamamlanmasının planlandığını belirten Başkan Aydın: “Burada 2 bin 300 metre kare kapalı alanda yaklaşık 500 kişilik kütüphanemizle birlikte 500 kişilik amfi tiyatro salonuyla halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İçerisinde spor salonları, halkımızın sosyal ve kültürel etkinlikleri yapabileceği alalar yer alıyor. Binamızın inşaatını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmamız durumunda Göksun’umuzda ilk defa böyle bir sosyal ve kültürel anlamda kullanılabilecek bir kültür merkezini inşa edip halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.

Bu bizim için çok önemli. İlçemizde ortalama 12 ile 15 bin arasında ortaöğretim, 2 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Öğrencilerimizin istifade edebileceği içerisinde kütüphanesi, bilişim sınıfları bulunan sergi salonları bulunan bir binaya sahip olmasının gerektiğini düşünüyoruz ve bunu da belediye olarak bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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