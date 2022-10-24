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Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak kriziyle ilgili yaptıkları çalışma sonrasında hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus ile görüştüklerini ve yaz dönemi sabah akşam günde 2 kez düzenli uçak seferi düzenleneceğini söyledi.

Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!

Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak kriziyle ilgili yaptıkları çalışma sonrasında hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus ile görüştüklerini ve yaz dönemi sabah akşam günde 2 kez düzenli uçak seferi düzenleneceğini söyledi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:56

Kahramanmaraş’tan uçak seferlerinin az olması nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili olarak devreye giren ve ikili ilişkilerini kullanarak bu sorunu da çözüme kavuşturmak için söz alan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında müjdeyi verdi.

Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "Hem Türk Hava Yollarıyla hem de Pegasus Hava Yolları’yla görüşmelerimizi tamamladık ama imza atmadık. Ama ikisinden de söylemek için izin aldık. Pegasus Hava Yolları da Türk Hava Yolları da yaz döneminde uçaklarını düzenli olarak indirme sözü verdiler. Bu bizim için bir müjde diye düşünüyoruz. Bu sözümüzün ispatı da eğer bugün Türk Hava Yolları internet sayfasından yaz programı için bilet alacaksınız sabah ve akşam uçaklarımızın her gün olduğunu göreceksiniz. Herkesin bu konuda bir tuzu bir katkısı var. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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Başkan BalcıoğluKahramanmaraş’ın Uçak Krizini çözdü!
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