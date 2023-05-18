Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun Kınıkkoz Grup Yolu Yenileniyor!
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin...
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...

Başkan Buluntu’dan 19 Mayıs Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Buluntu’dan 19 Mayıs Mesajı

Başkan Buluntu’dan 19 Mayıs Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 16:22

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan bağımsızlık mücadelesinin Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanmış vatanseverlerin 19 Mayıs'ta Samsun'da, 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıyla başlattığı, Türk Milleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yürek olarak küllerinden yeniden doğduğu milli mücadele ateşi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlandırılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesidir. Bu tarihi günde; geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerin, her anlamda ve düzeyde kendilerini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştireceklerine inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Buluntu’dan 19 Mayıs Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, Vatandaşlarla Buluştu
Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, Vatandaşlarla Buluştu
Kahramanmaraş’ta servis ve bağlantı yolları yenileniyor!
Kahramanmaraş’ta servis ve bağlantı yolları yenileniyor!
Başkan Mahçiçek; “Gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir”
Başkan Mahçiçek; “Gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir”
Kahramanmaraş EXPO 2023 Ağustos’ta açılıyor!
Kahramanmaraş EXPO 2023 Ağustos’ta açılıyor!
Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!
Kahramanmaraş’ta kışlalar şehir dışına taşınacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber