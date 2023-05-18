Başkan Buluntu’dan 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan bağımsızlık mücadelesinin Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanmış vatanseverlerin 19 Mayıs'ta Samsun'da, 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıyla başlattığı, Türk Milleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yürek olarak küllerinden yeniden doğduğu milli mücadele ateşi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlandırılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesidir. Bu tarihi günde; geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerin, her anlamda ve düzeyde kendilerini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştireceklerine inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”