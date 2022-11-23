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Başkan Çakmak, ‘Başkan Okumuş’un destekleriyle ligi ikinci bitirdik’

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa ÇAKMAK, Yönetim Kurulu Üyeleri ve engelli sporcularla birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ'u makamında ziyaret ettiler.

Başkan Çakmak, ‘Başkan Okumuş’un destekleriyle ligi ikinci bitirdik’

Başkan Çakmak, ‘Başkan Okumuş’un destekleriyle ligi ikinci bitirdik’

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa ÇAKMAK, Yönetim Kurulu Üyeleri ve engelli sporcularla birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ'u makamında ziyaret ettiler.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:32

Ziyarette: Görme Engelliler Spor Kulübüne yapmış olduğu yardımlardan dolayı Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ'a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Bizlerde 4. ligde desteklerimizle ikinci olan Goalball dalındaki takımızla gurur duyduk diyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Dernek Başkanı Mustafa Çakmak, yönetim kurulu ve sporcularımız misafirimiz. Sporcularımız Goalball dalında 4. Ligde mücadele vererek 3. Lige yükseldiler. Bu başarılarından dolayı kendileri kutluyorum. Belediye olarak derneğimizin ve sporcularımızın her daim yanındayız. 3. lig de mücadele edecek Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Gençlik ve Spor Kulübümüze başarılar diliyoruz.

Spora, sporcularımıza ve engelli sporuna her alanda destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise, Türkoğlu Belediye Başkanımız bizler yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ziyaretine geldik. Normal sporcuların ve engelliler sporunun yanında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz.

‘Başkan Okumuş Engelli Dostu bir ağabeyimiz.’

Kendisine her zaman ulaştığımızda yardımlarını görüyoruz. Bizim bütün projelerimizde yanımızda bizleri destekliyor. Bu hassasiyetinden ve Engelli bir dostu olmasından dolayı teşekkür ediyoruz.

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Başkan Çakmak‘Başkan Okumuş’un Destekleriyle Ligi Ikinci Bitirdik’
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