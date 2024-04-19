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Başkan Fırat Görgel:“Kahramanmaraş turizmini ayağa kaldıracağız”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci öncülüğünde düzenlenen Arkeoloji Konferansları Serisi’nin açılış programına katılan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız, arkeoloji alanında taşımış olduğu değerlerle Türkiye’de önemli bir yere sahip. Yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken tarihi yapılarımızı da ayağa kaldırıyoruz. Hükümetimiz, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliği ile inşallah şehrimizin turizm potansiyelini daha da artıracağız.” dedi.

Başkan Fırat Görgel:“Kahramanmaraş turizmini ayağa kaldıracağız”

Başkan Fırat Görgel:“Kahramanmaraş turizmini ayağa kaldıracağız”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci öncülüğünde düzenlenen Arkeoloji Konferansları Serisi’nin açılış programına katılan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız, arkeoloji alanında taşımış olduğu değerlerle Türkiye’de önemli bir yere sahip. Yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken tarihi yapılarımızı da ayağa kaldırıyoruz. Hükümetimiz, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliği ile inşallah şehrimizin turizm potansiyelini daha da artıracağız.” dedi.

19 Nisan 2024 Cuma 17:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Arkeoloji Konferansları Serisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış programında; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve akademisyenler de yer aldı. Açılış programının ardından düzenlenen konferanslarda,farklı üniversitelerden gelen akademisyenler; Hüzün Turizmi, Kahramanmaraş’taki mağaralar ve kazı çalışmaları,Taş Tepeler Projesi gibi pek çok konuya ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Konferanslar, 20 Nisan Cumartesi günü akşama kadar devam edecek.

“Türkiye’de Önemli Bir Yere Sahibiz”

Açılış programı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Öncelikle arkeoloji alanındaki bu anlamlı konferansın şehrimizde düzenlenmesinden dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş, bu noktada taşımış olduğu değerlerle Türkiye’de önemli bir yere sahip. Tüm ilçelerimizin kendine özgü yapısı var. Yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken tarihi yapılarımızı da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Merkezi hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımızla büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. Kahramanmaraş’ımız, doğa ve tarih turizmi noktasında ciddi potansiyele sahip. 6 Şubat’ı unutturmamak için de çalışmalarımız var. Hükümetimiz, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliği ile inşallah şehrimizin turizm potansiyelini daha da artıracağız” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Fırat Görgel:“Kahramanmaraş Turizmini Ayağa Kaldıracağız”
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