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Başkan Görgel: “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak”

İtfaiye, Halk Ekmek ve araç sevk personelleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Görgel: “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak”

Başkan Görgel: “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak”

İtfaiye, Halk Ekmek ve araç sevk personelleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 15:44

Göreve başlamasının ardından ilk mesai günü Büyükşehir Belediyesinde birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,ziyaretlerini sürdürdü. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikası ve Araç Sevk Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Görgel, birimlerin faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Çalışma arkadaşlarımızla tanışmaya belediye dışındaki daire başkanlıklarımız ve müdürlüklerimizle devam ediyoruz. Bugün de İtfaiyemizi, Halk Ekmek Fabrikamızı ve Araç Sevk Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Daha önce de söylediğimiz gibi anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Anahtarımız; Tebessüm Ve Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmek Olacak”
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