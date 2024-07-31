Başkan Görgel, Bakan Yumaklıya Kahramanmaraş’ın sorunlarını anlattı!

Bir dizi temasta bulunmak ve toplantıya katılmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı’ya şehirdeki son duruma ilişkin bilgiler aktaran Başkan Fırat Görgel, deprem sonrası şehirde oluşan altyapı sorunları ve yeni içmesuyu yatırımlarıyla ilgili taleplerini de iletti.

Başkan Fırat Görgel, Bakan Yumaklı’nın ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat’ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Programımız kapsamında geldiğimiz Ankara’da Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ettik, şehrimizde bakanlık alanında yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aktardık. Sayın Bakanımıza deprem sonrası şehrimizde oluşan altyapı sorunları ve yeni içmesuyu yatırımlarıyla ilgili taleplerimizi ilettik. İnşallah bakanlığımız öncülüğünde şehrimizin altyapı sorununu çözüme kavuşturacağız. Akabinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız ve hemşehrimiz Sayın Abdulkadir Polat ile bir araya geldik. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcımız Sayın Abdulkadir Polat’a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.