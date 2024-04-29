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Başkan Görgel bakanla görüştü müjdeleri paylaştı! “Tarihi yapılarımızı hızlıca ayağa kaldıracağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Başkan Görgel, “Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin tadilatı başlıyor.

Başkan Görgel bakanla görüştü müjdeleri paylaştı! “Tarihi yapılarımızı hızlıca ayağa kaldıracağız”

Başkan Görgel bakanla görüştü müjdeleri paylaştı! “Tarihi yapılarımızı hızlıca ayağa kaldıracağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Başkan Görgel, “Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin tadilatı başlıyor.

29 Nisan 2024 Pazartesi 15:05

Kapalı Çarşı’da zarar gören işyerlerinin tadilatı için belediyemiz projeyi hazırlıyor.Tarihi Ulu Camii ve Taşhan’ın restorasyonu büyük bir titizlikle yürütülüyor. Depremde yıkılan Saraçhane Camii ise yeniden inşa ediliyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere gittiği Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Ulu Camii, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kapalı Çarşı,Saraçhane Camii ve Taşhan gibi tarihi yapıların restorasyonuna ilişkin süreçlerin istişare edildiği ziyarette Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’a göstermiş olduğu ilgi ve destek için Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Restorasyon Uygulamaları Hız Kazandı

Gerçekleştirilen görüşmeye ilişkindeğerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek 6 Şubat depremlerinde şehrimizde hasar gören tarihi yapılarımızın restorasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bakanlığımızca Kahramanmaraş’ımızda yürütülen ve planlanan çalışmaları istişare ettik. Tarihi Maraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin tadilatı başlıyor. Tarihi Kapalı Çarşı’da zarar gören işyerlerinin tadilatı için belediyemiz projeyi hazırlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından inşallah restorasyon çalışmalarına başlanacak. Tarihi Ulu Camii ve Taşhan’ın restorasyonu büyük bir titizlikle yürütülüyor. Depremde yıkılan Saraçhane Camii ise yeniden inşa ediliyor. İnşallah restorasyon projelerinin tamamlanmasıyla şehrimizdeki tarihi miraslarımızı tekrar hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Destekleri için Sayın Bakanımız ve ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel Bakanla Görüştü Müjdeleri Paylaştı! “Tarihi Yapılarımızı Hızlıca Ayağa Kaldıracağız”
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