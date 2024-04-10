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Başkan Görgel: “Bayramımız mübarek olsun”

Abdülhamid Han Camii’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Görgel, “Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

Başkan Görgel: “Bayramımız mübarek olsun”

Başkan Görgel: “Bayramımız mübarek olsun”

Abdülhamid Han Camii’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Görgel, “Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 14:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Abdülhamid Han Camii’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Ramazan ayında olduğu gibi bayram sabahında da hemşehrilerimizle bir aradayız. Bayram Namazı’mızı kıldık,hemşehrilerimizle bayramlaştık. Herkes bir arada, hamdolsun yüzler gülüyor. Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.Rabbim ibadetlerimizi kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Bayramımız Mübarek Olsun”
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