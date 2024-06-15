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Başkan Görgel, Büyükşehir personelleriyle bayramlaştı

Kurum içerisindeki tüm birimleri tek tek ziyaret ederek personellerin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Fırat Görgel, “Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

Başkan Görgel, Büyükşehir personelleriyle bayramlaştı

Başkan Görgel, Büyükşehir personelleriyle bayramlaştı

Kurum içerisindeki tüm birimleri tek tek ziyaret ederek personellerin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Fırat Görgel, “Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 09:45

Kurum içi iletişime büyük önem veren ve daima personellerle iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde ana hizmet binası içerisinde bulunan tüm birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Personellerle sohbet ederek herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Fırat Görgel, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde, “Bugün ana hizmet binamızdaki tüm birimlerimizi tek tek ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kahramanmaraş’ımız için birlikte mücadele verdiğimiz personellerimizle sohbet ettik, Kurban Bayramlarını kutladık. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyor,şehrimiz ve hemşehrilerimiz için göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan GörgelBüyükşehir Personelleriyle Bayramlaştı
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