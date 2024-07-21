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Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Kktc’de Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC’de düzenlenen programa katılan Başkan Görgel, “Yavru vatanımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve dua ile anıyoruz” dedi.

Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Kktc’de Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katıldı

Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Kktc’de Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC’de düzenlenen programa katılan Başkan Görgel, “Yavru vatanımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve dua ile anıyoruz” dedi.

21 Temmuz 2024 Pazar 10:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden kafileyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Türkiye ve KKTC devlet erkânı ve vatandaşların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Yavru vatanımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve dua ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan GörgelCumhurbaşkanı Erdoğan İle Kktc’de Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamalarına Katıldı
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