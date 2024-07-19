Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”

1984 yılından 2000’li yıllara kadar düzenli olarak gerçekleştirilen “Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı”, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçiriliyor.

9 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

9 – 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlemeyi planladığımız fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşacak.

Vatandaşlarımız fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken bir yandan da anılarını tazeleme fırsatı bulacak. Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. İnşallah 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz.Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.