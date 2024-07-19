Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından düzenlenmesi planlanan “Geleneksel Ağustos Fuarı” hazırlıkları hızla sürüyor. Başkan Görgel, “Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. İnşallah 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”

Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından düzenlenmesi planlanan “Geleneksel Ağustos Fuarı” hazırlıkları hızla sürüyor. Başkan Görgel, “Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. İnşallah 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 18:14

1984 yılından 2000’li yıllara kadar düzenli olarak gerçekleştirilen “Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı”, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçiriliyor.

9 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

9 – 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlemeyi planladığımız fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşacak.

Vatandaşlarımız fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken bir yandan da anılarını tazeleme fırsatı bulacak. Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. İnşallah 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz.Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos Fuarını Yeniden Hemşehrilerimizle Buluşturuyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu
Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu
Andırın yolları yenileniyor!
Andırın yolları yenileniyor!
Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”
Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu
KSÜ’den taciz iddialarına ilişkin açıklama geldi!
KSÜ’den taciz iddialarına ilişkin açıklama geldi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber