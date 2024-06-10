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Başkan Görgel: “Gençlerimiz ve velilerimizin yanındayız”

YKS için KSÜ’de oluşturulan bekleme noktasında öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Görgel, “Velilerimiz de gençlerimizle birlikte YKS heyecanını yaşıyor. Bizler de bu noktada vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Şehir merkezimizde 2 yerde oluşturduğumuz bekleme noktalarında velilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk” dedi.

Başkan Görgel: “Gençlerimiz ve velilerimizin yanındayız”

Başkan Görgel: “Gençlerimiz ve velilerimizin yanındayız”

YKS için KSÜ’de oluşturulan bekleme noktasında öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Görgel, “Velilerimiz de gençlerimizle birlikte YKS heyecanını yaşıyor. Bizler de bu noktada vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Şehir merkezimizde 2 yerde oluşturduğumuz bekleme noktalarında velilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk” dedi.

10 Haziran 2024 Pazartesi 12:35

8 ve 9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin veliler için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde oluşturduğu bekleme noktaları vatandaşların takdirini kazandı. Sınava giren çocuklarını bu alanlarda bekleme imkânı bulan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin mobil ekipleri her iki gün de sahada olarak sınav merkezlerinde velilere çeşitli ikramlar yaptı. Sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Öğrencilerimize Eğitim Hayatlarında Başarılar Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, YKS’nin ikinci oturumu olan Pazar günü Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nü ziyaret ederek velilerle bir araya geldi. Velilerin heyecanına ortak olan Başkan Fırat Görgel, sınav çıkışı gençlerle de sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “Öncelikle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizin hayatlarındaki önemli noktalardan bir tanesi. Velilerimiz de yavrularımızla birlikte bu heyecanı yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de velilerimizin yanında olduk, onları yalnız bırakmadık. Şehir merkezimizde 2 farklı noktada bekleme noktaları oluşturduk. Buralarda çeşitli ikramlarımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Gençlerimiz Ve Velilerimizin Yanındayız”
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