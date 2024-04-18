Başkan Görgel: “Hep birlikte şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Toplantısı’na katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda, meclis gündemi ve belediyelerin çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Görgel, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığımızda ilk meclis grup toplantımızı gerçekleştirdik. Meclis gündemi ve belediyelerimizin çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk. İnşallah ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte yeni dönemde var gücümüzle şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Toplantımızın hayırlara vesile olması diliyorum” dedi.