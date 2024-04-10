Başkan Görgel, kapalı çarşı’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Göreve geldiği günden itibaren şehrin çeşitli noktalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlarla buluştu. Kapalı Çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, bölgede vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Başkan Görgel, “Söz verdiğimiz gibi daima hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün de Kapalı Çarşı esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sohbet ettik, taleplerini dinledik. Hamdolsun hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olduk. Gönüllerini bize açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.