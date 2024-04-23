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Başkan Görgel, Koltuğu Minik Başkan Tuğsem’e Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Tuğsem Ersoy’a devreden Başkan Görgel, “İnşallah 23 Nisan, tüm dünya çocuklarının mutluluğuna vesile olur. Bizler de yavrularımızın daha güzel ve daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

Başkan Görgel, Koltuğu Minik Başkan Tuğsem’e Devretti

Başkan Görgel, Koltuğu Minik Başkan Tuğsem’e Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Tuğsem Ersoy’a devreden Başkan Görgel, “İnşallah 23 Nisan, tüm dünya çocuklarının mutluluğuna vesile olur. Bizler de yavrularımızın daha güzel ve daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

23 Nisan 2024 Salı 13:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu 100. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tuğsem Ersoy’a devretti. Programda Başkan Fırat Görgel, minik başkan Tuğsem ile yakından ilgilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Görgel, “Bugün büyük bir şerefle makam koltuğunu Tuğsem’e devrettim. Gerçekten Tuğsem de belediye başkanına yakışır bir şekilde görevini ifa etti. 23 Nisan bizim için çok önemli bir tarih. Ülkemizin şanlı tarihinde çok önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü. Çocuklarımıza armağan edilmiş bir gün. İnşallah 23 Nisan, tüm dünya çocuklarının mutluluğuna vesile olur. Bizler de yavrularımızın daha güzel ve daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi. Minik başkan Tuğsem Ersoy ise yaşadığı mutluluğu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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Başkan GörgelKoltuğu Minik Başkan Tuğsem’e Devretti
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