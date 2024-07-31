Başkan Görgel: “Milli gururumuz Yusuf Dikeç’i tebrik ediyoruz”

Başkan Görgel, “Hemşehrimiz Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daima spor ve sporcunun yanında olan ve şehirde sporu teşvik etmek için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na Türkiye adına katılan Kahramanmaraşlı 5 sporcudan biri olan Yusuf Dikeç’i kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.

10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ikinci olarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç’i kutlayan Başkan Fırat Görgel, “Paris Olimpiyat Oyunları’nda vermiş olduğu mücadele ve kazanmış olduğu başarıdan dolayı hemşehrimiz Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Takım arkadaşıyla birlikte atıcılık branşında ülkemize ilk kez madalya kazandıran Yusuf Dikeç kardeşimiz hem şehrimizi hem de ülkemizi çok gururlandırdı. Olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporcularımıza inancımız tam. İnşallah her biri zirvede yer alarak bizleri gururlandırmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.